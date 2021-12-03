Yılbaşı için büyük tehlikenin önüne geçildi! 2 ton...

Manisa il Jandarma Komutanlığınca, yılbaşı öncesi yasa dışı içki üretimi, tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde T.M. (53) isimli şahsın Turgutlu merkezde kiraladığı depoda ve evinde alkol üretimi yaparak Turgutlu ilçe merkezi Manisa ve çevre illere satış yaptığı tespit edildi.

Bugün Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı sonrası Turgutlu'da emniyet bölgesinde bulunan şahsa ait depo, ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Şahsın kiraladığı depoda yapılan aramalarda 5 litrelik bidonlar halinde 1 ton 750 litre etil alkol, 0.5 litrelik pet şişeler içerisinde 75 litre rakı, 0.5 litrelik pet şişeler içerisinde 12 litre viski, 0.5 litrelik pet şişeler içerisinde 70 litre şarap, 5 adet 60 ml şişelerde malt aroması, 3 adet huni, 15 adet adet viski kutusu ele geçirildi. Şüpheli şahıs T.M.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.