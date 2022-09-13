Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası hayal ürünüdür

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası hayal ürünüdür” ifadeleri kullanılarak, "Bir kamu hastanesinde kadın doğum uzmanı doktor olduğu iddia edilen bir kişinin telefonla vatandaşlık verildi beyanına ilişkin olarak açıklama yapılması gerekliliği olmuştur. Bilindiği üzere Türk vatandaşlığının kazanılması Türk vatandaşlığı kanunu ve kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yürütülmekte olup şartları ve süreçleri açık ve nettir. Daha önce açıkça ve görsel olarak işlem aşamalarının ayrıntılı bir şekilde Sayın bakanımız tarafından da ifade edildiği gibi yabancının bizzat başvuruda bulunması, ilk aşaması valilik komisyonu tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir. Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan gündeme gelmek adına içerikler oluşturmaya devam edilmektedir. Bu tür paylaşımlarda bulunmak suretiyle kurumları zan altında bırakarak algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunacaktır” denildi.