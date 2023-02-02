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Norveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Norveç’te yarın Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

02.02.2023 - 14:09 | | İHA
Norveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceği öğrenildi.

Bunun üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Büyükelçi'ye, Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımı en güçlü şekilde kınadığımız ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.

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