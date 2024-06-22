Nisan ayından bu yana 62 bin emekli tren indiriminden yararlandı

Konuya ilişkin yazılı açıklamasında emeklilerin, seyahatlerinde ağırlıklı olarak YHT’leri tercih ettiğine işaret eden Uraloğlu, “İndirimi başlattığımız nisan ayının başından bu yana YHT’lerle 37 bin 500, ana hat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle ise 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı” bilgisini verdi. Uraloğlu, emekli vatandaşların hayatlarının ikinci baharında günlük yaşamın içinde yer almaları ve toplumdan kopmamaları için her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini ifade etti.