Niğde'de riskli 4 apartman mühürlendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Niğde'nin Şahinali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan binalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan incelemede cadde üzerindeki beşer katlı 4 apartman riskli bulundu. Apartmanların girişleri ve altındaki iş yerleri mühürlendi. Binaların doğal gazı kesilip, bulundukları cadde de araç trafiğine kapatıldı.