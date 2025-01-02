GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Niğde'de kayıp vatandaş için baraj gölü tahliye ediliyor

Niğde'de kayıp vatandaş için baraj gölü tahliye ediliyor

Niğde'de kayıp Osman Şükrü Dinçsoy'u (22) arama çalışmaları kapsamında, motosikleti ve cep telefonunun yakınında bulunduğu Azatlı Baraj Gölü’nün suyu tahliye ediliyor.

02.01.2025 - 11:45 | | Adnan ÇELEBİ-Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
Niğde'de kayıp vatandaş için baraj gölü tahliye ediliyor

Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu. Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı. Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.

Niğdede kayıp vatandaş için baraj gölü tahliye ediliyor

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Bugüne kadar Dinçsoy'un izine ulaşılamazken, arama çalışmaları kapsamında bu sabah gölün suyu tahliye edilmeye başlandı. Göl kıyısına getirilen tahliye pompalarıyla su çekilirken, diğer taraftan da botlarla arama çalışmaları yapılıyor. JAK ve SAK timlerinin katıldığı aramada şu ana kadar Osman Şükrü Dinçsoy'a ait herhangi bir iz bulunamadı. Yetkililer, çalışmanın aralıksız devam edeceğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

Anneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları

Anneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları

Sakarya'da asırlık çınarın evladiyelik müzesi! En eskisi 300 yıllık 108 tarihi eser kameralarla korunuyor

Sakarya'da asırlık çınarın evladiyelik müzesi! En eskisi 300 yıllık 108 tarihi eser kameralarla korunuyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başladı! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Aile hekimliğinde yeni dönem başladı! Artık hastaneye gitmeye gerek yok