Niğde'de kayıp vatandaş için baraj gölü tahliye ediliyor

Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu. Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı. Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Bugüne kadar Dinçsoy'un izine ulaşılamazken, arama çalışmaları kapsamında bu sabah gölün suyu tahliye edilmeye başlandı. Göl kıyısına getirilen tahliye pompalarıyla su çekilirken, diğer taraftan da botlarla arama çalışmaları yapılıyor. JAK ve SAK timlerinin katıldığı aramada şu ana kadar Osman Şükrü Dinçsoy'a ait herhangi bir iz bulunamadı. Yetkililer, çalışmanın aralıksız devam edeceğini bildirdi.