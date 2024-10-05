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Niğde'de film sahnesi gerçek oldu! 8 öğrenci yaralandı

Niğde’de, Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, saat 15.30 sıralarında öğrenciler deney yaparken deney tüpü düşüp, kırıldı.

05.10.2024 - 08:55 |
Niğde'de film sahnesi gerçek oldu! 8 öğrenci yaralandı

Olay, Niğde Merkez Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Ders esnasında sülfürik asit ve çinko karışımının öğrencilerin üzerine sıçraması sonucu yaşanan kazada; E.Ç. (13), M.S. (13), E.M.B. (14), M.Y. (15), M.S. (15), Y. D. (14), E.K. (14) ve B. E.K. (14) yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde 1. derecede yanık oluştu.

Durumun ihbar edilmesinin ardından okula sevk edilen sağlık ekipleri öğrencileri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti. Yaşanan kaza sonrası öğrencileri hastanede ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik, çocukların sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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