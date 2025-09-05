Niğde'de ambalaj fabrikasında korkutan yangın! 10 saat sonra kontrol altına alındı
05.09.2025 - 08:40Güncellenme Tarihi:
Niğde Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı.
Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. Cadde’de bulunan ambalaj fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 10 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.