GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNiğde'de ambalaj fabrikasında korkutan yangın! 10 saat sonra kontrol altına alındı
HaberlerGündem Haberleri Niğde'de ambalaj fabrikasında korkutan yangın! 10 saat sonra kontrol altına alındı

Niğde'de ambalaj fabrikasında korkutan yangın! 10 saat sonra kontrol altına alındı

05.09.2025 - 08:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Niğde'de ambalaj fabrikasında korkutan yangın! 10 saat sonra kontrol altına alındı

Niğde Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı.

Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. Cadde’de bulunan ambalaj fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Niğdede ambalaj fabrikasında korkutan yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Niğdede ambalaj fabrikasında korkutan yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 10 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Niğdede ambalaj fabrikasında korkutan yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı

 

    Güncel Haberler

    Burası ne Adana ne de Diyarbakır! Bir kent turnayı gözünden vurdu, 2 milyar liralık gelir bekleniyor
    #Gündem

    Burası ne Adana ne de Diyarbakır! Bir kent turnayı gözünden vurdu, 2 milyar liralık gelir bekleniyor

    Ağrı Dağı'nda ilk kez görüntülendi, tehlike kapıda! O görüntüler uzmanları endişelendirdi: 'Bir daha olmayabilir'
    #Gündem

    Ağrı Dağı'nda ilk kez görüntülendi, tehlike kapıda! O görüntüler uzmanları endişelendirdi: 'Bir daha olmayabilir'

    Elazığ'da keşfedildi! Köyün ortasından fışkırdı, 6 bin yıllık hazine
    #Gündem

    Elazığ'da keşfedildi! Köyün ortasından fışkırdı, 6 bin yıllık hazine