Nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandası operasyonunda 7 gözaltı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki nevruz etkinliğinin başlangıcı ve bitişine yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanları tespit etti. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, propaganda yapan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.