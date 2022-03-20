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Nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandası operasyonunda 7 gözaltı

Aydın'danevruz etkinliği öncesi ve sonrasında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirtilen 7 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

20.03.2022 - 23:19 | | Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)
Nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandası operasyonunda 7 gözaltı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki nevruz etkinliğinin başlangıcı ve bitişine yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanları tespit etti. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, propaganda yapan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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