Tarihi kÃ¶prÃ¼den atladÄ±, aÄŸÄ±r yaralandÄ±

Olay, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda Bafra ilÃ§esinde bulunan tarihi Ã‡etinkaya KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde meydana geldi. Psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Ã–zcan U.,Â kÃ¶prÃ¼nÃ¼n kemer ÅŸeklindeki ayaklarÄ± Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡evredeki vatandaÅŸlar durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen polis,Â saÄŸlÄ±k ve itfaiyeÂ ekipleri Ã–zcan U.'yuÂ ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kna Ã§abalarÄ±naÂ karÅŸÄ±lÄ±k vermeyen Ã–zcan U. kÃ¶prÃ¼den kendini suya bÄ±raktÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan Ã–zcan U., itfaiye ekiplerince sudan Ã§Ä±kararak ambulansa taÅŸÄ±dÄ±.

AyaklarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Ã–zcan U.'nun, ambulansa taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, 'Neredeyim ben?' dediÄŸi duyuldu. Hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Ã–zcanÂ U. tedaviye alÄ±ndÄ±.Â