NATO'dan Türkiye'ye kritik görev! Birçok Avrupa ülkesini kapsıyor

NATO'nun mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 için Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Komuta Teslim Töreni düzenlendi. Törene NATO Deniz Komutanlığı Temsilcisi Philippe Manderlier, SNMCMG-2'nin Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karagülle, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, İspanya Donanması'nda görevli Komutan Javier Nunez De Prado Aparicio katıldı. Komutası üstlenilen 1 yılık dönemde Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Romanya deniz kuvvetlerinden gemiler görev yapacak, planlı faaliyetler kapsamında NATO üyesi ülkelerin ev sahipliğinde icra edilecek mayın harbi tatbikatlarına iştirak edilecek ve kıyıdaş ülkeler ile ikili deniz eğitimleri icra edilecek. Görev kapsamında sancak gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş olacak.

'SNMCMG2; İTTİFAK VARLIĞINI KURAR'

Törende konuşan Harp Filosu Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, "Türkiye NATO misyonlarına katkıda bulunmuştur ve her zaman kendisine bağlı operasyonlar, sorumluluklar konusunda son derece isteklidir. Türkiye'nin komuta dönemindeki tüm görevleri yerine getireceğine inancım tamdır. Hepinize güzel rüzgarlar ve ardı ardına denizler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan SNMCMG-2'nin Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karagülle ise "SNMCMG2; ittifak varlığını kurar, dayanışmayı gösterir. Üye, ortak ve yabancılara rutin liman ziyaretleri yapar. NATO ülkeleri ve onlara çeşitli deniz askeri yetenekleri sağlar. Türk Komutanlığı döneminde Bulgaristan, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Romanya SNMCMG2'de farklı dönemlerde yer alacak ve NATO'nun dayanışmasını geliştirecek. NATO ve NATO dışı liman ziyaretlerinin yanı sıra tatbikatlara katılacağız. Sancak gemisi personelimin ve mürettebatımın profesyonelliğine ve bağlılığına inanıyorum. Önceki komuta dönemimde olduğu gibi şunu bilmenizi isterim ki, ekibim ve ben iyi hazırlandık ve hazırız" dedi.

SNMCMG-2'nin Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karagülle ve beraberindeki heyet, tören sonrası gemilerin komuta ekipleri ile fotoğraf çektirdi.