Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı! Narin Güran'ın cesedini nasıl teslim alıp kaybettiğini anlattı!

Görüntülerde Nevzat Bahtiyar olayın detaylarını tek tek anlattı. Narin Güran'ı nasıl çuvala koyduklarını anlatan Baytiyar, Salim Güran'ın kendisini tehdit ettiğini ve Narin'in cesedini kaybetme karşılığında 200 bin lira vereceğini söyledi.

Daha sonra Narin'in cansız bedenini nasıl dereye götürdüğünü sorular eşliğinde anlattı. Narin'i dereye götürdükten sonra çuvalın üzerine bir taş bıraktığını belirtti.