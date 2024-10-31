Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı! Narin Güran'ın cesedini nasıl teslim alıp kaybettiğini anlattı!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar’a jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Nevzat Bahtiyar, Narin'in cesedini nasıl çuvala koyup götürdüğünü anlattı.
31.10.2024 - 12:38 | | DHA
Görüntülerde Nevzat Bahtiyar olayın detaylarını tek tek anlattı. Narin Güran'ı nasıl çuvala koyduklarını anlatan Baytiyar, Salim Güran'ın kendisini tehdit ettiğini ve Narin'in cesedini kaybetme karşılığında 200 bin lira vereceğini söyledi.
Daha sonra Narin'in cansız bedenini nasıl dereye götürdüğünü sorular eşliğinde anlattı. Narin'i dereye götürdükten sonra çuvalın üzerine bir taş bıraktığını belirtti.