Narin'in amcası Salim Güran'ın son ifadesine CNN Türk ulaştı! Nevzat Bahtiyar'ın iddialarına yanıt

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada sürüyor.

Narin'in tutukluluğu devam eden amcası Salim Güran'ın son ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran şu ifadeleri kullandı:

Nevzat Bahtiyar benim arkadaşım olur, aramız iyidir köylümüz olur. Ben saatleri tam hatırlayamamakla birlikte, 14.30-20.00 saatleri arasında Ramazan Atasoy ile ayrı ayrı vakitlerde birlikte olduğumuz hususu doğrudur. Nevzat Bahtiyar'ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü ben Nevzat'a seslenmedim. Ben Nevzat Bahtiyar'ı sormuş olduğunuz 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20.00'den sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle söylemiş olduğu olay gerçekleşmemiştir. Bu beyanları kabul etmiyorum. Yeğenim olan Narin'ı öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim. Ben Nevzat'a Arif'in kızını öldürmüşüm demedim. Dolayısıyla aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum.

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İŞÇİSİ RAMAZAN ATASOY İLE NE KONUŞTU?

Bahsetmiş olduğunuz görüşme içeriğini hatırladım. Ben bahse konu mısır arazisinin sulamasını yaparken kullandığım trafonun elektiriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de o aleti Ramazan Atasoy'a bırakmış olduğum taş dibinden alması için aradım. Görüşme içeriği tamamen bununla alakalıdır. Narin'in ölümü ile bir alakası yoktur.

ARAMA KAYITLARINI NEDEN SİLDİ?

Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına bu kayıtları sildim. Başka bir amacım yoktur. Çünkü ben sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin2in ölümün eilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum.

ARAÇTA NEDEN NARİN'İN DNA ÖRNEKLERİ BULUNDU?

Araç benim adıma değildir. Kardeşim Fuat'a aittir. Benim aracım akzalı olduğundan ben bu aracı kullanmaktayım. Aracın kağıları ve camları sürekli açıktır. Çocuklar sürekli arabaya binerler.

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ANNE MAŞALLAH GÜRAN İLE ARASINDA İLİŞKİ VAR MI?

Böyle bir şey kesinlikle yoktur.