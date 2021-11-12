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Gündem'Muz yeme' paylaşımları hakkında flaş karar! 45 kişi daha sınır dışı ediliyor
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'Muz yeme' paylaşımları hakkında flaş karar! 45 kişi daha sınır dışı ediliyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca, sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklunun, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.

12.11.2021 - 14:25 |
'Muz yeme' paylaşımları hakkında flaş karar! 45 kişi daha sınır dışı ediliyor

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcımız, kendisine yöneltilen sosyal medyada paylaşılan provokatif muz görüntüleri ile ilgili bir soruya cevap verirken sorunun cevabı yazılı olarak istenmiş, sözlü cevap yarım kalmış bu da kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır.

Bahse konu provokatif paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri devam eden 45 yabancı uyruklu şahıs halen Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında bulunmaktadır" denildi.

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