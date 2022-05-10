Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele (KOM) Åžubesi ekipleri, Ä°stanbul'dan Fethiye'ye gelenÂ grubun, inÅŸaat firmasÄ±naÂ giderekÂ mÃ¼teahhitÂ Ã–.Ã–.'nÃ¼n baÅŸÄ±na silah dayayÄ±p, zorla 220 bin euroâ€™luk senet imzalattÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± aldÄ±. Fethiye Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde;Â Ã§evredeki gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ±Â inceleyen polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin V.Ã–., K.O.H., T.Ã‡., N.Y., Y.A., A.E.Y.Â ile U.D.Â olduÄŸunu belirledi. Polis,Â sabah saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, Ã§ete Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±ylaÂ 7 ÅŸÃ¼pheliyi farklÄ± adreslerde yakaladÄ±. ÅžÃ¼phelilerin ev ve araÃ§larÄ±nda yapÄ±lan aramalarda; 1 tabanca ve 23 mermi ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 kiÅŸinin polisteki iÅŸlemleriÂ sÃ¼rÃ¼yor.Â