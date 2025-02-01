Müşteri kılığına girip taksiye bindi... Uygulama sürücüsüne tehdit kamerada: 'Size bu işi yaptırmayacağız'

Olay, gece saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. Özel yolcu taşıma şirketinin mobil uygulaması üzerinden çalışan sürücünün otomobiline müşteri gibi binen taksi şoförü, aracı durdurup ondan inmesini istedi.

Sürücü aracı durdurmayınca telefondan arkadaşlarını arayan taksici, adres bilgisi vererek aracın önünü kesmelerini istedi. Taksicinin tehdit ve hakaretlerde bulunduğu sürücünün yaşadığı korku araç kamerasına yansıdı.

Videoda taksicinin, "Size bu mahallede ve Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Diğer duraklarda sizi dövüyorlar biliyorsun değil mi, videosu bile var. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Bekle bakalım" dediği görüldü.

Söz konusu videonun sosyal medyada yer alması üzerine polis inceleme başlattı. Sürücüyü tehdit eden taksici polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.