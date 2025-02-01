GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMüşteri kılığına girip taksiye bindi... Uygulama sürücüsüne tehdit kamerada: 'Size bu işi yaptırmayacağız'
HaberlerGündem Haberleri Müşteri kılığına girip taksiye bindi... Uygulama sürücüsüne tehdit kamerada: 'Size bu işi yaptırmayacağız'

Müşteri kılığına girip taksiye bindi... Uygulama sürücüsüne tehdit kamerada: 'Size bu işi yaptırmayacağız'

01.02.2025 - 17:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA - DHA

Müşteri kılığına girip taksiye bindi... Uygulama sürücüsüne tehdit kamerada: 'Size bu işi yaptırmayacağız'

Ankara'da, yolcu taşıma uygulaması sürücülerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Müşteri görünümünde bindiği aracın sürücüsünü alıkoyarak tehdit eden taksicinin tehdit ve hakaretlerde bulunduğu sürücünün yaşadığı korku araç kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. Özel yolcu taşıma şirketinin mobil uygulaması üzerinden çalışan sürücünün otomobiline müşteri gibi binen taksi şoförü, aracı durdurup ondan inmesini istedi.

Müşteri kılığına girip taksiye bindi... Uygulama sürücüsüne tehdit kamerada: Size bu işi yaptırmayacağız

Sürücü aracı durdurmayınca telefondan arkadaşlarını arayan taksici, adres bilgisi vererek aracın önünü kesmelerini istedi. Taksicinin tehdit ve hakaretlerde bulunduğu sürücünün yaşadığı korku araç kamerasına yansıdı.

Müşteri kılığına girip taksiye bindi... Uygulama sürücüsüne tehdit kamerada: Size bu işi yaptırmayacağız

Videoda taksicinin, "Size bu mahallede ve Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Diğer duraklarda sizi dövüyorlar biliyorsun değil mi, videosu bile var. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Bekle bakalım" dediği görüldü.

 

Müşteri kılığına girip taksiye bindi... Uygulama sürücüsüne tehdit kamerada: Size bu işi yaptırmayacağız

Söz konusu videonun sosyal medyada yer alması üzerine polis inceleme başlattı. Sürücüyü tehdit eden taksici polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Güncel Haberler

Bahçeli'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili açıklama: Doğru ve isabetli bir karardır
#Gündem

Bahçeli'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili açıklama: Doğru ve isabetli bir karardır

Milyar dolarlık bitcoin rezervi! Hangi ülkenin ne kadar kripto parası var?
#Ekonomi

Milyar dolarlık bitcoin rezervi! Hangi ülkenin ne kadar kripto parası var?

Bakan Tunç: Yargıyı karalamaya çalışanların ardında vesayetçi yargı anlayışı var
#Gündem

Bakan Tunç: Yargıyı karalamaya çalışanların ardında vesayetçi yargı anlayışı var