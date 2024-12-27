Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişindeki nokta olan Keklikpınarı Mahallesi'nde Ankara Valiliği'nce tören düzenlendi. Törene; Ankara Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankara seymenleri ve çok sayıda Ankaralı vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Ankara Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz'ın konuşmalarıyla devam etti. Konuşmasında Keklikpınarı Mahallesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Şehrimiz bu tarihten itibaren Milli Mücadelemizin stratejik ve coğrafi merkezi olarak belirlenmiş, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık simgesi haline gelmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve geleceğimizin şekillendiği merkez olmuş, devamında başkent olarak Türkiye'nin kalbi haline gelmiştir" dedi.

'DÜNYANIN EN ÖNEMLİ BAŞKENTLERİNDEN BİRİ'

Ankara halkının sevgi seli ile Atatürk'ün, Milli Mücadelenin başarısına olan inancının pekiştiğini ifade eden Yılmaz, "Atamız, Ankaralıların kendine gösterdiği bu büyük sevgi ve güveni hiçbir zaman unutmamıştır. Ankara’mızın başkent olarak seçilmesi ve bugün olduğu gibi bu önemli tarihin her yıl coşkuyla kutlanması, bu bağın ne kadar güçlü ve anlamlı olduğunun en önemli göstergesidir. Bugün Cumhuriyet'in ilanına ev sahipliği yapan kadim şehir Ankara’mız, modern yapısıyla sürekli gelişmiş; eğitim, sağlık, kültür ve sanayi alanlarında büyük ilerlemeler kaydetmiştir ve kültür sanat etkinlikleriyle dünyanın en önemli başkentlerinden biri haline gelmiştir" diye konuştu. Konuşmaların ardından seymenler gösteri yaptı.

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