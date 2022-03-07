Muhsin Bayrak kimdir, serveti ne kadar? Bitlisli 'Mutki Aşireti'nin lideri Muhsin Bayrak Chelsea’yı mı satın almak istiyor?

İş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz devini satın almak için Abramovich'e teklif yaptı. Yeni Şafak'ta yer alan haberde, Muhsin Bayrak'ın, "Abramovich'in avukatları ile satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını Londra'da dalgalandıracağız" ifadeleri yer aldı. İşte Muhsin Bayrak’ın biyografisi…

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

AB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Bitlis merkezli 'Mutki Aşireti'nin lideri. Yurt çapında 500 bini aştığı belirtilen nüfusu ile Mutki Aşireti, ülkenin en kalabalık aşiretlerinden biri olarak biliniyor. 90'lı yıllarda doğuda yaşanan terör sebebiyle köylerinden göç etmek zorunda bırakılan Bayrak ailesi, Mutki aşiretine mensup. Aşiretin lideri Muhsin Bayrak, 12 kişi stationwagon bir arabanın içinde üst üste geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı.

Muhsin Bayrak "Aşireti Kurumsallaştıran Ağa" kimliği ile tanınıyor. Büyük aile sanayiden otomotive ve matbaacılığa, inşaattan, bioenerji ve kozmetiğe kadar pek çok alanda bulunan yatırımları AB Grup Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından biri. 90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında AB Grup Holding şirketini kurdu. Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, son olarak dünyaca ünlü ödüllü mimar Prof. Barbaros Sağdıç tarafından tasarlanan Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve'nin yanı sıra Türk bayrağı şeklinde inşa edilecek olan AB Grup Holding Teknoloji Üssü ile Bodrum Türkbükü'nde 150 milyon dolarlık yatırıma imza attı.

AB Grup Holding Başkanı Muhsin Bayrak, şirketinin ve kendisinin kısa öyküsünü “Biz devletimizi çok seviyoruz ve her zaman devletimizin yanında olduk. Hep gençlerimize iş bulma ve okutma derdindeyiz. Biz bir anneden 13 kardeşiz. Bitlisliyim. İstanbul’a 1990’larda geldim. Köyde çiftçiydik." ifadelerine yer vermişti.

Bayrak "Babamın 7 tane köyü vardı, ağaydı ama 1190’larda hepsini bıraktık ve coğrafyamızdaki ciddi sıkıntılar nedeniyle İstanbul’a geldik. Gelirken de kardeşlerimle ‘inşaatlarda çalışırız’ diye kendi kazma küreklerimizi de aldık geldik." diye anlatmıştı.

MUHSİN BAYRAK'IN SERVETİ

Muhsin Bayrak'ın "8 milyar sterlinlik serveti var.

MUTKİ AŞİRETİ NEDİR?

Şerefname'ye göre Motikan aşireti Bitlis'in yerli halkından olup yörede etkin olan Rojkan ilinin (konfederasyonun) kolarından biridir. Bu gün itibarıyla Motikan ya da Modi ismi Bitlis'ten Urfa'ya kadar geniş bir coğrafyada geçen bir aşiret ismi.



