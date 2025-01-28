Muğla'da yemek yapmadığı iddiasıyla kocası tarafından şiddet uygulanan kadın hayatını kaybetti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde, eşi Yunus Korkut tarafından yemek yapmadığı iddiası ile darbedilen 25 yaşındaki Ummuhan Korkut, geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştı. Gözaltına alınan Yunus Korkut ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ummuhan Korkut'un bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

'AĞZINDAN KÖPÜKLER GELDİĞİNİ FARK ETTİM'

Yunus Korkut’un savcılık ifadesinde, “Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundum” dediği öğrenildi.