Muğla’da şiddetli yağış etkili oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli, Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde şiddetli yağış sonrasında bazı cadde, sokak ve evlerin bahçeleri sular altında kaldı.

Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş evinin bahçesinde oluşan su birikintilerini kendi imkanı ile boşaltırken bu alanda ilk defa su baskını olduğunu ve karşı tarafta bulunan rögarın tıkanması sonucunda oluşan sel sonrasında evinin bahçesinin sular altında kaldığını ifade etti.