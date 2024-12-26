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Muğla'da peş peşe korkutan depremler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Menteşe'de 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

26.12.2024 - 21:57 |
Muğla'da peş peşe korkutan depremler

AFAD'ın verilerine göre; Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 21.44'de yerin 6.97 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİR DEPREM DAHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 21.48'de yerin 7 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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    Muğla'da peş peşe korkutan depremler

    Muğla'da peş peşe korkutan depremler