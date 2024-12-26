Muğla'da peş peşe korkutan depremler
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Menteşe'de 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
26.12.2024 - 21:57 |
AFAD'ın verilerine göre; Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 21.44'de yerin 6.97 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BİR DEPREM DAHA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 21.48'de yerin 7 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2024-12-26
Saat:21:44:45 TSİ
Enlem:37.13806 N
Boylam:28.82139 E
Derinlik:6.97 km
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