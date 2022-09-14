Muğla’da orman yangını! Müdahale sürüyor

Yangın, saat 01.50 sıralarında Gökova Mahallesi çöplüğüne yakın bir noktada ormanda çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye 31 Arazöz, 19 Su İkmal Aracı, 23 Yer Ekibi, 5 Dozer, 25 Teknik Personel ve 15 Orman Muhafaza memuru sevk edildi. Yangına müdahale başlarken, yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu öğrenildi.

CANLARI PAHASINA MÜDAHALE EDİYORLAR

Rüzgarla birlikte etkisini arttırarak sürdüren ve geceyi aydınlatan alevleri söndürmek için ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının ihbar edilmesi ile bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri dev alevleri kontrol altına almak için mücadeleye devam ediyor. Ayrıca yangın bölgesine gelen Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Derneği ve benzeri sivil toplum kuruluşları da çalışmalara destek veriyor.

MUĞLA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Gökova Mahallesi'nde çıkan orman yangınına çevre illerden gelen arazöz ve orman işçilerinin desteğiyle müdahale sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yapılacağı bildirilirken, Muğla Valiliği yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ula ilçesi Gökova mahallesi Kozlukuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Orman yangınına tüm ekiplerimizle müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, yangında herhangi bir yerleşim yeri boşaltılmazken, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yangın bölgesinde inceleme yaptığı bildirildi.