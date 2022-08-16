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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

16.08.2022 - 21:26 | | İHA
Muğla'da orman yangını

Olay, Çırpı Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engellerken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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