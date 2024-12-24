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Muğla'da korkutan deprem

Muğla'nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24.12.2024 - 19:25 |
Muğla'da korkutan deprem

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 19.00'da ve yerin 8 kilometre derinliğinde oldu.

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