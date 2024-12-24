Muğla'da korkutan deprem
Muğla'nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
24.12.2024 - 19:25 |
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 19.00'da ve yerin 8 kilometre derinliğinde oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 24, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2024-12-24
Saat:19:00:20 TSİ
Enlem:37.14 N
Boylam:28.80139 E
Derinlik:8.74 km
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