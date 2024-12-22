Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü
Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak bahçeye düştü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
22.12.2024 - 10:44 |
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir ambulans helikopter hastanenin bahçesine düştü.
Çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kazada ölen ve yaralanan kişilere ilişkin resmi bilgilendirme yapılmadı. İtfaiye ekipleri helikopterin parçalarının alev alması riskine karşı su sıkıyor.