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Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak bahçeye düştü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

22.12.2024 - 10:44 |
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir ambulans helikopter hastanenin bahçesine düştü.

Muğlada hastaneye çarpan helikopter düştü

Çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Muğlada hastaneye çarpan helikopter düştü

Kazada ölen ve yaralanan kişilere ilişkin resmi bilgilendirme yapılmadı. İtfaiye ekipleri helikopterin parçalarının alev alması riskine karşı su sıkıyor.

Muğlada hastaneye çarpan helikopter düştü

 

 

 

 

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