Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Akdeniz'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından AFAD verileri paylaştı. Hissedilen depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu bildirildi.
11.12.2024 - 08:26 |
Akdeniz'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından AFAD verileri paylaştı. Hissedilen depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu bildirildi.
Akdeniz'de bu sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla açıklarındaki depremin ardından AFAD verileri paylaştı.
Saat 07.44 sıralarında yaşanan depremin derinliği ise 9.1 km olarak açıklandı.