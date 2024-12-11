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Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından AFAD verileri paylaştı. Hissedilen depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu bildirildi.

11.12.2024 - 08:26 |
Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından AFAD verileri paylaştı. Hissedilen depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu bildirildi.

Akdeniz'de bu sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla açıklarındaki depremin ardından AFAD verileri paylaştı.

Muğlada 4.4 büyüklüğünde deprem

 Saat 07.44 sıralarında yaşanan depremin derinliği ise 9.1 km olarak açıklandı.

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