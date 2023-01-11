Muğla ve Aydın'a yılın ilk karı düştü



Aydın’da il genelinde yağışlı hava etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan yağışlar bugün öğleden sonra havanın soğuması ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Aydın’ın 1200 rakımlı Paşayaylası’da yılın ilk karından nasibini aldı. Havanın soğuması ile birlikte Paşayaylası’na arkadaşları ile giden öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül, yılın ilk kar yağışı sonrası oluşan manzaranın keyfini yaşadı. Kar yağışı sonrası doğa beyaz gelinliğini giyerken, oluşan kartpostallık manzara seyrine doyum olmaz görüntüler oluşturdu. Bu yıl gecikmeli olarak beyaz geliniliğini giyen Paşayaylası'nın havadan çekilen görüntüleri kış mevsiminin eşsiz güzelliğini ortaya koydu.

Öğretmen ve Fotoğraf Sanatçısı Yücel Sevingül, "Yılın ilk karı Paşayaylası'na düştü. Aydın Paşayaylası beyaz gelinliğini giydi. Gördüğünüz gibi manzara muhteşem" diyerek geç de olsa kış manzarasını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

MUĞLA'YA DA YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Bölge genelinde dün geceden beri etkili olan yağmur yağışı başta çiftçiler olmak üzere kuraklıkla mücadele eden herkesi sevindirirken, Muğla’ya bağlı bin 900 rakımlı Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur Yaylaları’na da yılın ilk karı düştü.

B büründüğünü gören pek çok beyaz örtü ile hasret gidermek için yaylaya çıktı. Geçen yıl Kasım ayı içerisinde yaylalarda kar yağışının başladığını belirten Doğa Fotoğrafçısı Taner Genel, bu yıl kar yağışının anca başladığını belirtti. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri bölgede yağışların devam edeceğini açıkladı.