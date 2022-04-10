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Muğla Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10.04.2022 - 22:58 | | Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)
Muğla Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça açıklarında, saat 21.57'de,3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datçada hafif şekilde hissedildi. Yerin 35.1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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