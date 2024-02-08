Muat Kurum: Öğrencilere 10 bin TL burs, emeklilere her ay 2500 TL, evleneceklere 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceğiz

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, siyaset gündemindeki konulara ve seçim çalışmalarına ilişkin konuştu. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, "Anketlerde geride başlamıştık, şu an 1,4 puan öndeyiz" dedi.

"BASKI MI GELDİ, PAZARLIKLAR MI VAR GÖRECEĞİZ"

Yeniden Refah Partisi'nin oylarına talip olduğunu söyleyen Kurum, Başak Demirtaş'ın adaylıktan geri çekilmesiyle ilgili de "Karşı tarafta gördüğümüz bir kaos var. Düne kadar bu kadar hevesliyken bu kararı niye aldı bilmiyoruz. Baskı mı geldi, pazarlıklar mı var göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİK, ASLA EĞMEYECEĞİZ"

PKK'lı Mustafa Karasu'nun ittifak çağrısı ve tehdidine tepki gösteren Murat Kurum, "PKK elebaşının bizi hedef alması normal. Ne diyor? Var olan ittifaklara sahip çıkmalıyız diyor. Kimlerden medet umuyor açık ve net görüyoruz. Bir ittifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK ele başı üzerinden medet ummayın. Asıl cevabı milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka da verecektir. Tehditlere boyun eğmedik, asla eğmeyeceğiz. Var olan ittifaklara değer vermekten bahsediyorlar. Onların ne yapmak istediklerini de herkes biliyor. Artık maske düşmüştür. Biz projelerimize odaklanacağız. Aziz İstanbullular bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıtı verdi, 31 Mart'ta da verecektir." dedi.

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"İMAMOĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını söyleyen Murat Kurum, "Kendisi beni aradı görüştük, iyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik yarış olması yönünde iyi niyet temennilerinde bulunduk. Bir talebi isteği varsa telefonumun açık olduğunu söyledim." dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA 1 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

Kentsel dönüşümdeki konut sayısıyla ilgili "Şu anda 170 bin adet devam eden konut var". diyen Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına 1 milyondan fazla başvuru yapıldığını belirtti.

'KOPYA PROJE' YANITI

Kopya proje eleştirilerine cevap veren Murat Kurum, "Hala çalıştaydan öteye gidememiş bir anlayış var karşıda. 2019'da deprem seferberliği diyenlerin 2024'te aynı şeyleri söylemelerinin bir manası yok. İstanbul değişim istiyor, çalışılmamış üretilmemiş bir anlayış var. Vatandaş bıkmış. İyi olan bir şey kopyalanır, İstanbul'un beş yılında iyi olan hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

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"MECLİS ÜYELERİ İSTİŞARE İLE BELİRLENİYOR"

Kurum, AK Parti'nin belediye meclis üyelerinin belirlenme süreci ile ilgili "Belediye başkan adayları ve meclis üyelerini istişareyle belirliyoruz. Herkesin görüşlerini özgürce söylendiği istişareyi gerçekleştirerek belediye başkan adaylarımız belirlendi, uyum içerisinde yürütüyoruz" dedi.

"KARDAN ADAMIN SALTANATI GÜNEŞ DOĞANA KADAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "Yolun sonu göründüğü için çaresizlik içinde. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oluyor, miting yapıyor ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kardan adamın saltanatı Güneş doğana kadarmış. 31 martta İstanbul'a Güneş doğacak" şeklinde konuştu.

"TAKSİ İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

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İstanbul'daki taksi konusuyla ilgili 'gerekli adımları atacağız' diyen Murat Kurum, "Taksi de İstanbul'un bir sorunu. Eksik varsa yönetmelik ve kanunların düzenlenmesi için gerekli adımı atacağız. İstiyoruz ki İstanbul'a gelen taksiye ulaşabilsin, bekleme süresi ulaşabilme oranı böyle kalmasın istiyoruz. Biz çözümü sunmak mecburiyetindeyiz. Biz kimsenin tarafı değiliz. Bu karmaşayı ortadan kaldıracağız. Kayıtlı kayıtsız hizmet veren kuruluşlar var. Kanuna uygun hale getirmek zorundayız. Tek uygulamada buluşturacağız. Kafası karışmayacak vatandaşımızın. Tespit ettik, eksik var. Eksikle alakalı hızlı şekilde ihaleye çıkıp taksi plakası sayısını artıracağız. Herkes taksicilik yapmayacak. Taksicilik yapacak kişilerin belli eğitimden geçmesi, sertifikalandırdığımız, ödül ceza prim uyguladığımız sistemi uygulamaya geçireceğiz." ifadelerini kullandı