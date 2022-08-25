MSB'den vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyiniz!
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın sosyal medya hesapları bulunmadığı ve sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği konusunda paylaşımda bulundu.
25.08.2022 - 23:31 | | İHA
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Bakanımız adına paylaşımlar Bakanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Bakanımız adına açılmış sahte hesaplara itibar edilmemelidir” ifadelerine yer verildi.