MSB’den TCG Yavuz paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda TCG Yavuz gemisinin fotoğraflarına yer verilerek, “TCG Yavuz, Karadeniz Uyumu Harekatı görevi kapsamında Batı Karadeniz’de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine refakat ve koruma görevi icra etti” ifadeleri kullanıldı.