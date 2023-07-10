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MSB’den TCG Yavuz paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine refakat eden TCG Yavuz gemisinin paylaşımını yaptı.

10.07.2023 - 19:36 | | İHA
MSB’den TCG Yavuz paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda TCG Yavuz gemisinin fotoğraflarına yer verilerek, “TCG Yavuz, Karadeniz Uyumu Harekatı görevi kapsamında Batı Karadeniz’de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine refakat ve koruma görevi icra etti” ifadeleri kullanıldı.

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