GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMSB'den flaş F-16 açıklaması!
HaberlerGündem Haberleri MSB'den flaş F-16 açıklaması!
ABONE OL

MSB'den flaş F-16 açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı F-16 meselesiyle ilgili açıklama yaparak, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir." ifadelerini kullandı.

15.08.2022 - 12:33 |
MSB'den flaş F-16 açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, F-16 tedariki ve modernizasyonu için bakanlık teknik heyetinin, davet üzerine ABD'ye gittiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık 2021, Şubat ve Mart 2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de 3 toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir" denildi.

GÜNCEL HABERLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir

e-Devlet'ten ücretsiz başvuru yapılıyor, 10 dakikada tamamlanıyor! 10 bin 280 TL...

e-Devlet'ten ücretsiz başvuru yapılıyor, 10 dakikada tamamlanıyor! 10 bin 280 TL...

MSB'den flaş F-16 açıklaması!

MSB'den flaş F-16 açıklaması!