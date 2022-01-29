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MSB'den Batı Trakya Türklerine destek mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "29 Ocak Batı Trakya Milli Direniş ve Dayanışma Günü" dolayısıyla Batı Trakya Türkleri için destek mesajı yayımladı.

29.01.2022 - 18:04 |
MSB'den Batı Trakya Türklerine destek mesajı

MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Milli kimliğini tüm dünyaya haykıran, ayrımcılığa karşı hak ve hukukunu korumak için mücadele eden Batı Trakya Türkü'nün 29 Ocak Milli Direniş ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

 

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