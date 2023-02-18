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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalÄ±ÅŸan 5 FETÖ mensubu yakalandÄ±

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan FETÃ– mensubu 5 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

18.02.2023 - 13:26 | | DHA
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalÄ±ÅŸan 5 FETÖ mensubu yakalandÄ±

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "MehmetÃ§ik, hudutlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in de gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda. Ãœlkemizden Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 5 kiÅŸi jandarma ile koordine kurularak yakalandÄ±. YapÄ±lan incelemede yakalanan ÅŸahÄ±slarÄ±n FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu olduÄŸu belirlendi" denildi.

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MSB: Yunanistana geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 5 FETÃ– mensubu yakalandÄ±

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