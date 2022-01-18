MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ/PDY mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.
18.01.2022 - 10:30 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.