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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

20.01.2022 - 16:54 |
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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