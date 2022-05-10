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GündemMSB: Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek
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MSB: Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek” dedi.

10.05.2022 - 00:49 | | İHA
MSB: Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kimse endişelenmesin! Avrupa’nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!” ifadelerine yer verdi.

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