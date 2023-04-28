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MSB: Vatandaşlarımızın ilk grubu ülkemize getirildi

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan’da mahsur kalan vatandaşların ilk grubunun TSK’ya ait uçaklarla Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

28.04.2023 - 07:33 | | İSTANBUL (İHA) -
MSB: Vatandaşlarımızın ilk grubu ülkemize getirildi

MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sudan’da mahsur kalan vatandaşların ilk grubunun TSK’ya ait uçaklarla Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Paylaşımda, “Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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