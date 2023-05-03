MSB: Hudutlarda 6'sı terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK-PYD/YPG, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. (DHA)