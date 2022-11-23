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MSB: TSK, teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ettiğini duyurdu.

23.11.2022 - 14:45 | | ANKARA, (DHA)
MSB: TSK, teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Biz; gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz! Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor" denildi.

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