MSB, TSK envanterinde bulunan Hava Savunma Sistemlerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan söz konusu video klipten görüntülerin bulunduğu gönderide, "Yanınca kalplerde kahramanlık meşalesi, Tozu dumana katar Mehmetçiğin nefesi, Hep böyle şan alıp ver ki maziden atiye, Üstümüzden eksilmez al bayrağın gölgesi" dizeleri yer aldı.

Yanınca kalplerde kahramanlık meşalesi,

Tozu dumana katar Mehmetçiğin nefesi,

Hep böyle şan alıp ver ki maziden atiye,

Üstümüzden eksilmez al bayrağın gölgesi. 🇹🇷#MSB pic.twitter.com/qMUdok3kgd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2022