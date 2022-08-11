MSB, TSK envanterinde bulunan Hava Savunma Sistemlerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Hava Savunma Sistemlerinin bulunduğu bir video klip yayımladı.
11.08.2022 - 17:59 | | İHA
Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan söz konusu video klipten görüntülerin bulunduğu gönderide, "Yanınca kalplerde kahramanlık meşalesi, Tozu dumana katar Mehmetçiğin nefesi, Hep böyle şan alıp ver ki maziden atiye, Üstümüzden eksilmez al bayrağın gölgesi" dizeleri yer aldı.
Yanınca kalplerde kahramanlık meşalesi,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2022
Tozu dumana katar Mehmetçiğin nefesi,
Hep böyle şan alıp ver ki maziden atiye,
Üstümüzden eksilmez al bayrağın gölgesi. 🇹🇷#MSB pic.twitter.com/qMUdok3kgd