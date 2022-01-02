MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabında topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı.
02.01.2022 - 16:51 | | İHA
MSB, sosyal medya hesabından topçu birliklerinin gerçekleştirdiği top atışı görüntülerini paylaştı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Duysun bunu, kâinatta herkes, kahraman Türk Topçusunun sesidir, bu heybetli, gürleyen ses" ifadeleri yer aldı.
Duysun bunu, kâinatta herkes,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2022
Kahraman Türk Topçusunun sesidir,
Bu heybetli, gürleyen ses… 🇹🇷 pic.twitter.com/1KQ8Ojj7MJ