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MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabında topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı.

02.01.2022 - 16:51 | | İHA
MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı

MSB, sosyal medya hesabından topçu birliklerinin gerçekleştirdiği top atışı görüntülerini paylaştı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Duysun bunu, kâinatta herkes, kahraman Türk Topçusunun sesidir, bu heybetli, gürleyen ses" ifadeleri yer aldı.

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