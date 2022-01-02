MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı

MSB, sosyal medya hesabından topçu birliklerinin gerçekleştirdiği top atışı görüntülerini paylaştı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Duysun bunu, kâinatta herkes, kahraman Türk Topçusunun sesidir, bu heybetli, gürleyen ses" ifadeleri yer aldı.

Duysun bunu, kâinatta herkes,

Kahraman Türk Topçusunun sesidir,

Bu heybetli, gürleyen ses… 🇹🇷 pic.twitter.com/1KQ8Ojj7MJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2022