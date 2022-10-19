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MSB 'Terörist neredeyse hedef orası' diyerek duyurdu! Öldürüldüler

Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

19.10.2022 - 11:00 |
MSB 'Terörist neredeyse hedef orası' diyerek duyurdu! Öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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