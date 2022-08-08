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MSB: Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan yola çıktığını açıkladı.

08.08.2022 - 08:51 | | ANKARA, (DHA)
MSB: Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bu sabah; İtalya'ya 11 bin ton soya taşıyan Sacura isimli gemi Yuzni'den, İskenderun'a 48 bin 458 ton mısır taşıyan Arizona isimli gemi Çernomorsk'tan hareket etti. Dün hareket eden ve İstanbul'a seyrine devam eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul'a demirleyecek ve yarın denetime tabi tutulacak" denildi.

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