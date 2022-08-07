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MSB: Tahıl sevkiyatında 4 gemi daha yola çıktı

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 4 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

07.08.2022 - 09:53 | | ANKARA,(DHA)-
MSB: Tahıl sevkiyatında 4 gemi daha yola çıktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; 6 bin ton ayçiçek yağı taşıyan ve İtalya'ya giden 'Mustafa Necati', 45 bin ton ayçiçek küspesi taşıyan ve Çin'e giden 'Star Helena', 66 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'a gelen 'Glory', 44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a gelen 'Riva Wind' isimli gemiler, Ukrayna limanlarından hareket etti. Gemiler, İstanbul'un kuzeyinde demirleyerek Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak" ifadelerine yer verildi. (

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