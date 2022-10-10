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MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı operasyon bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

10.10.2022 - 17:09 | | ANKARA, (DHA)
MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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