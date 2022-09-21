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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

21.09.2022 - 14:36 | | ANKARA, (DHA)-
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ateşi açılarak saldırı girişiminde bulunuldu. Mehmetçik, saldırı girişimine yönelik operasyonda 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Açıklamada, Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtilerek, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

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