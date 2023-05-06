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MSB: Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 teröristin yakalandığını duyurdu.

06.05.2023 - 15:24 | | DHA
MSB: Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan ikisinin PKK/KCK/YPG, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

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