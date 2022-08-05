MSB, SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı

MSB’den yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK Gösteri Ekibimiz tarafından Bayburt’ta gösteri uçuşu gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında #SOLOTÜRK Gösteri Ekibimiz tarafından Bayburt’ta gösteri uçuşu gerçekleştirildi.#MSB pic.twitter.com/DL96KfIowJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2022