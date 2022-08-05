MSB, SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt’ta SOLOTÜRK gösteri ekibinin düzenlendiği uçuşu paylaştı.
05.08.2022 - 00:49 | | İHA
MSB’den yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK Gösteri Ekibimiz tarafından Bayburt’ta gösteri uçuşu gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında #SOLOTÜRK Gösteri Ekibimiz tarafından Bayburt’ta gösteri uçuşu gerçekleştirildi.#MSB pic.twitter.com/DL96KfIowJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2022