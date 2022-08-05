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MSB, SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt’ta SOLOTÜRK gösteri ekibinin düzenlendiği uçuşu paylaştı.

05.08.2022 - 00:49 | | İHA
MSB, SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı

MSB’den yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK Gösteri Ekibimiz tarafından Bayburt’ta gösteri uçuşu gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

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