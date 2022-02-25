GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMSB: Sınırda 2'si DEAŞ mensubu 7 kişi yakalandı
HaberlerGündem Haberleri MSB: Sınırda 2'si DEAŞ mensubu 7 kişi yakalandı
ABONE OL

MSB: Sınırda 2'si DEAŞ mensubu 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü üyesi, 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

25.02.2022 - 18:03 |
MSB: Sınırda 2'si DEAŞ mensubu 7 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

GÜNCEL HABERLER

Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı! Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı! Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

AFAD duyurdu: Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım gönderiyoruz

AFAD duyurdu: Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım gönderiyoruz

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

Sıradaki Haber
Sidretül Münteha nedir, ne demek? Sidretül Münteha nerede? Sidretül Münteha ile ilgili ayetler!

Sidretül Münteha nedir, ne demek? Sidretül Münteha nerede? Sidretül Münteha ile ilgili ayetler!

Sıradaki Haber
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saat 15.00 itibariyle 10 uçak 7 helikopter düşürüldü

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saat 15.00 itibariyle 10 uçak 7 helikopter düşürüldü

Sıradaki Haber
EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

Sıradaki Haber