MSB: Sınırda 2'si DEAŞ mensubu 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü üyesi, 7 kişinin yakalandığını açıkladı.
25.02.2022 - 18:03 |
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.